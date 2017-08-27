Yumruklu saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki'den açıklama

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün akşam oynanan Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif maçında sahaya giren bir taraftar tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Deniz Naki, "Öncelikle dünkü maçta yaşanan talihsiz olay nedeniyle gerek sosyal medyadan, gerekse de arayarak ve mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim.

Bu olaylar beni yıpratmaktan ziyade daha da hırslandırıp motive etmektedir. Hiç bir güç bu sene şampiyon olup kupayı Rahmetli Kaptanımıza götürmekten bizi alıkoyamaz. Rahmetli Kaptanımız Şehmuz Özer'inde değdiği gibi 'Onlar bize kötü davransın, biz onlara çiçek vermeye devam edeceğiz.' Ama bundan sonra yalnızca çiçek değil, bolca gol de hediye edeceğiz. Bizler Rahmetli Kaptanın yoldaşlarıyız" diye yazdı.

"Bize kötü davranana biz kötü davranmayacağız" ifadelerini kullanan Deniz Naki, şöyle devam etti:

"Pir Seyit Rıza'nın da dediği gibi: Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun."