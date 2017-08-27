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Spor

Yumruklu saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki'den açıklama

Deniz Naki: Bize kötü davranana biz kötü davranmayacağız

27 Ağustos 2017 14:47

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün akşam oynanan Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif maçında sahaya giren bir taraftar tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Deniz Naki, "Öncelikle dünkü maçta yaşanan talihsiz olay nedeniyle gerek sosyal medyadan, gerekse de arayarak ve mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim.

"Bize kötü davranana biz kötü davranmayacağız" ifadelerini kullanan Deniz Naki, şöyle devam etti:

"Pir Seyit Rıza'nın da dediği gibi: Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun."

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