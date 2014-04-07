Maçta sahaya giren genç ölü bulundu

Denizli’de Denizlispor ile Tavşanlı Linyitspor takımları arasında dün oynanan maçta sahaya atlayan 28 yaşındaki Ahmet Cengiz’in, kısa süreli gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından gece bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Cengiz’in başka yerde öldürülüp, battaniyeye sarılarak buraya atıldığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Ramazan Çetin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün saat 05.00 sıralarında Kayıhan Mahallesi, Kapalı Pazaryeri arkasındaki çöp konteynerinin yanında hurdacılık yapan bir kişi tarafından battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, başı ve vücudunun çeşitli yerlerine sert cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Polis, el svaplarını alarak yaptığı parmak izi incelemesiyle, öldürülen kişinin PTT Birinci Lig takımları Denizlispor ile Tavşanlı Linyitspor takımları arasında dün oynanan ve 13.30’da başlayan futbol maçının 45’inci dakikasında Denizlispor taraftarlarının bulunduğu bölümden sahaya giren Ahmet Cengiz olduğunu tespit etti.

Sahadan polis tarafından çıkartılıp, statta kısa süreli gözaltına alınan ve ifadesinin ardından buradan serbest bırakıldığı belirtilen Cengiz’in, Afyonkarahisar’ın Dazkırı İlçesi’nde yaşadığı belirtildi. Kol bileklerinden birinde sarı- kırmızı diğerinde ise sarı- lacivert renkli bileklik bulunan Cengiz’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.