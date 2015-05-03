Maçta kopan parmak 10 dakika sonra bulundu!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Centone Karagümrük-Pendikspor maçının son bölümünde yaşanan taraftar olaylarında, bir kişinin el parmağı koptu.

Karşılaşmayı 3-2 Centone Karagümrük kazanırken, 88. dakikada Pendikspor'un ikinci golünü atmasının ardından bir kaç taraftarın sahaya girdiği, bazı taraftarların ise tribün kapısını açarak yine sahaya girmeye çalıştıkları olayda, bir kişinin el parmağının, tribün kapısına sıkışarak koptuğu ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, müsabakanın tamamlanmasının ardından taraftarlar sahaya inerek arama yaparken, kopan parmak yaklaşık 10 dakika sonra bulundu.

Parmağı kopan şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, bulunan parmak da stat içindeki ambulansta buz içine konuldu ve yine hastaneye götürüldü.