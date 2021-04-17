Maçta kalp ritminin düzensizleştiğini açıklayan LaMarcus Aldridge basketbolu bıraktı

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7 defa All-Star seçilen NBA pivotu LaMarcus Aldridge, ani bir şekilde emekli olduğunu açıkladı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, 10 Nisan'da oynanan Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers karşılaşmasında kalp ritminin düzensizleşmesinden sonra bu kararı aldığını söyledi.

Brooklyn Nets pivotu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son maçımı düzensiz kalp ritmi ile oynadım. Gecenin ilerleyen saatlerinde durumum daha da kötüleşti, bu beni daha da endişelendirdi" yazdı.

15 yıl boyunca Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs ve Brooklyn Nets forması giyen Aldridge, "Şimdi daha iyi hissetsem de kalbimde o gün hissettiğim şey en korkutucu şeylerden biriydi" dedi ve basketbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.