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Spor

Maçta kalbi duran futbolcu hayatını kaybetti

Belçika'da geçtiğimiz hafta sonu Genk ile oynanan maçın 25. dakikasında kalbi duran Gregory Mertens (24), yaşamını yitirdi

30 Nisan 2015 23:28

Belçika'da, geçtiğimiz hafta sonu Sporting Lokeren ile Genk arasında oynanan U21 takımları maçında kalp krizi geçiren Lokerenli futbolcu Gregory Mertens, yaşam savaşını yitirdi.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün öğleden sonra hayata veda ettiği bildirildi.

Mertens'in kalp krizi geçirmesinin ardından Chelsea kalecisi Tibaut Courtois ve Everton'un forvet oyuncusu Romelu Lukaku, Twitter'dan, "Savaşmaya devam et" mesajları yazmıştı.

Bu sezon Lokeren formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Mertens, Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giymişti.

 

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