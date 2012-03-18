Maçta kalbi duran Bolton'lu oyuncu tekrar hayata döndürüldü

T24 - İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) Çeyrek Final maçında Tottenham’a karşı oynayan Bolton’ın orta saha oyuncusu Fabrice Muamba’nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki oyuncunun durumunun önce kritik olduğu sonra da hayata geri döndüğü açıklandı.

Dün Tottenham’la Bolton arasında oynanan Federasyon Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Bolton’ın 23 yaşındaki oyuncusu Fabrice Muamba’nın kalbi durdu.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 42. dakikada etrafında hiçbir oyuncu yokken yere yığılan Zaire kökenli İngiliz oyuncunun kalbinin durduğu belirtildi. Durumun ciddiyetini farkeden iki takımın oyuncuları da göz yaşlarını tutamayıp genç oyuncu için dualar ederken sahaya giren ilk yardım ekibi Muamba’nın kalbini tekrar çalıştırmak için elektro-şok yöntemine başvurdu.

Karşılaşmanın hakemi Howard Webb olayın yaşandığı esnadan 5 dakika sonra oyuncuları soyunma odasına çağırıp maçı tatil etti. Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Muamba ambulansla acil bir şekilde hastaneye götürülürken, yol boyunca Muamba’nın hayata geri dönmesi için herşeyin yapıldığı açıklandı.

Muamba için olaydan sonra dua eden oyuncular arasında karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tuncay Şanlı da vardı.

Neyse ki ilerleyen saatlerde Muamba’dan sevindirici haber geldi ve genç oyuncunun hayatta olduğu ve durumunun iyileşme yoluna girdiği açıklandı.