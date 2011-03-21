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Yaşam

MAÇTA GÖĞSÜNE TOP ÇARPARAK ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ TRABZON (A.A)

21 Mart 2011 17:18

-MAÇTA GÖĞSÜNE TOP ÇARPARAK ÖLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ TRABZON (A.A) - 21.03.2011 - Kayseri'de halı saha maçında göğsüne top çarpması sonucu hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencisinin cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi karayoluyla Sürmene'ye getirilen 19 yaşındaki Barış Dudioğlu için Sürmene Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Dudioğlu'nun ailesi ve yakınları, arkadaşları, Sürmene Belediye Başkanı Fikri Usta ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dudioğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Çarşı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Arkadaşlarıyla üniversite yerleşkesindeki halı sahada futbol maçı yapan ERÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Barış Dudioğlu, kaleci olarak görev yaptığı karşılaşmada, karşı takımdan bir arkadaşının vurduğu topun kale direğine çarptıktan sonra göğsüne isabet etmesiyle düşmüş, özel hastaneye kaldırılan Dudioğlu, buradan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken yaşamını yitirmişti. Barış Dudioğlu'nun doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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