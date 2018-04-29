Macron'un partisi Meclis'te büyük çoğunluk sağlama yolunda

Fransa'da dün gerçekleşen ilk tur parlamento seçimi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin Ulusal Meclis'te büyük bir çoğunluk elde etme yolunda olduğunu gösterdi.

Fransa'da merkez politikaları savunarak göreve gelen Macron'un partisi En Marche'nin (Yürüyüş) 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 445'e yakın fazla sandalye kazanması bekleniyor.

En Marche yalnızca bir yıl önce kuruldu ve partideki pek çok adayın daha önce siyaset tecrübesi bulunmuyordu.

Seçimin ikinci turu önümüzdeki hafta Pazar günü düzenlenecek.

İlk turda seçim bölgesinde yüzde 50'den fazla ve seçmen sayısının yüzde 25'inden fazla oy alamayan adaylar, ikinci turda tekrardan yarışacak.

Anket şirketleri En Marche'nin, seçim ittifakı kurduğu Demokrasi Hareketi ile birlikte ilk turda yüzde 30'dan fazla oy almasını bekliyordu. İlk sonuçlara göre ittifak yüzde 32'den daha fazla oy aldı.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler yüzde 16 oy alırken iktidardaki Sosyalist Parti ise yalnızca yüzde 7,3 oy alabildi.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe yüzde 13,5, Fransa'nın aşırı sol ittifakı Boyun Eğmeyenler yüzde 11 oy aldı.

Seçimin ilk turuna katılım yüzde 48,5 seviyesinde kaldı. Analistlere göre bu, En Marche'nin rakiplerinin yenilgiyi kabullenmesinden kaynaklandı.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler'in lideri François Baroin ise bu tablonun Fransa toplumundaki "derin bölünmeleri gösterdiğini" söyledi:

"Seçimin ilk turunda Fransa toplumunun neredeyse yarısı radikal bir çözümü tercih edecek oylar kullanmıştı.

"İkinci turda ise 16 milyon Macron ile Ulusal Cephe arasında tercih yapmayı reddederek sandığa gitmedi veya geçersiz oy kullandı.

"Bunun ardından Meclis seçiminde katılımın bu kadar düşük kalması son derece endişe verici."

BBC'den Hugh Schofield, Macron'un yine ezici bir zafer kazandığını ve karşısında tek muhalefeti Cumhuriyetçiler'in gerçekleştirebildiğini söyledi.

Paris'te bulunan Schofield'a göre Macron'dan önce Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan François Hollande'ın partisi Sosyalist Parti ise tarihi bir yenilgiye hazırlanıyor.

Emmanuel Macron'un sıra dışı başarısını kimse inkar edemez. Evet, kesinlikle şans da yanındaydı ama doğru zamanda doğru yerde doğru hamleleri yapmasını da bildi ve şimdi Fransa siyasi haritasını baştan çizmeyi bekliyor.

Eğer ilk turun ardından yapılan projeksiyonlar gerçekleşirse Ulusal Meclis'te 1958'de Charles de Gaulle'ün 5. Cumhuriyeti ilanından beri yaşanan en büyük değişim yaşanacak.

Yüzlerce vekil sandalyelerini kaybederken hayatında ülke yönetiminde rol almamış ve Meclis'e adım atmamış insan vekil olacak.

Bundan sonra Macron'un planının ikinci aşaması olan reform, zorlu bir görev olarak Cumhurbaşkanı'nı bekleyecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'u ve partisnin başarısını tebrik etti. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert Twitter'da "reform için oy verildi" dedi.

39 yaşındaki Macron, iklim değişikliği gibi konularda ABD Başkanı Donald Trump'a kafa tutarak dünyanın dikkatini çekmişti.