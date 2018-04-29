T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Macron'un kabinesinin yarısı kadınlardan oluşuyor

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ve sağ siyasetten isimlerin bir arada yer aldığı yeni kabinesinin kilit isimlerini açıkladı. Macron'un 22 kişilik kabinesinin yarısı söz verdiği gibi kadınlardan oluşuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ve sağ siyasetten isimlerin bir arada yer aldığı yeni kabinesinin kilit isimlerini açıkladı. Macron'un 22 kişilik kabinesinin yarısı söz verdiği gibi kadınlardan oluşuyor.

Kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Savunma Bakanlığı koltuğu için Sylvie Goulard ismi duyuruldu.

Spor Bakanlığı için ise Olimpiyat şampiyonu eskrim sporcusu Laura Flessel ismi açıklandı.

Kabinede kadınların atandığı diğer önemli bakanlık koltukları arasında Sağlık Bakanlığı - Agnès Buzyn, Çalışma Bakanlığı - Murielle Pénicaud yer alıyor.

Macron, merkezde yer alan Francois Bayrou'yu Adalet Bakanlığı'na, Sosyalist Parti üyesi Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb'u İçişleri Bakanlığı'na, merkez sağ siyasette bir dönem liderlik yarışı da vermiş olan Bruno Le Maire'i Ekonomi Bakanlığı koltuğuna seçti.

Macron, bir önceki hükümette Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan, Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığı'na atadı.

Emmanuel Macron'un önemli koltuklar için yaptığı seçimlerinin sağ siyaseti "dağınıklığa" götürebileceği ifade ediliyor.

Fransız siyasetinin sağında yer alan 170 kadar seçilmiş isim, Edouard Philippe isminin Başbakanlık için açıklanması sonrası Macron'a desteklerini açıklamıştı.

Ancak onların bu desteği, 570 muhafazakar politikacı tarafından karşı bir açıklama ile eleştirilmişti.

Haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi parti kampanya sorumlusu François Baroin, Macron'u "siyasetin altını dinamitlemekle" suçladı.

Macron'un sol ve sağ siyasetten isimleri partisinde bir araya getirmek için attığı adımlar Sosyalist Devlet Başkanı Benoît Hamon tarafından da eleştirildi.

Kabinenin açıklanması, tüm adayların vergi geçmişlerinin araştırılması ve olası çıkar çatışmalarına yönelik incelemelerin tamamlanması için ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FransaEmmanuel MacronMacronSavunma BakanlığıSylvie GoulardBakanlığıOlimpiyatLaura FlesselSağlık BakanlığıAgnès BuzynMurielle PénicaudFrancois Bayrou Adalet Bakanlığı Sosyalist PartiLyon Belediye Başkanı Gerard

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24