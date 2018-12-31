Macron'un başı yine eski korumasıyla dertte

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başı bir kez daha eski koruması Alexandre Benalla nedeniyle dertte. 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu döverken görüldüğü videonun yayınlanmasının ardından geçen Temmuz ayında görevden alınan Benalla'nın, işten çıkarıldıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Savcılığın geçen Cumartesi günü hakkında "güven suistimali" şüphesiyle ön soruşturma başlattığı Benalla, Pazar günü Fransız medyasına verdiği röportajda, Elysee Sarayı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra da diplomatik pasaport kullanmayı sürdürdüğünü kabul etti. Benalla, son aylarda 10'a yakın ülkeye gittiğini ve bu ziyaretlerden her zaman Fransa Cumhurbaşkanı Macron ya da yardımcılarını haberdar ettiğini belirtti.

Kovulmasına rağmen Afrika ülkelerinde "danışmanlık işleri" de yapan ve başta Macron olmak üzere üst düzey Fransız yetkililerle Telegram uygulaması aracılığıyla sık sık mesajlaştığını söyleyen Benalla, Fransa Cumhurbaşkanı ile "Sarı Yelekliler" protestoları dâhil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby ile görüşen Benalla, Le Monde gazetesine göre Kongo Cumhuriyeti lideri Denis Sassou-Nguesso ve Kamerun'daki üst düzey yetkililerle de bir araya gelmişti.

"İade ettim, geri verdiler"

Mediapart haber sitesine konuşan Benalla, diplomatik pasaport ve Afrika'daki danışmanlık meselelerinin medyaya yansımasının ardından ise Elysee Sarayı ile arasındaki "bağlantının kesildiğini" söyledi. Benalla, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada ise diplomatik pasaportları geçen Ağustos ayının sonunda iade ettiğini ancak Ekim'de bir "cumhurbaşkanlığı yardımcısı" tarafından kendisine geri verildiğini belirtti.

Eski bir bar fedaisi olan ve seçim kampanyasında Macron'un korumalığını yapan 27 yaşındaki Benalla, Mayıs 2017'de Elysee Sarayı'nda güvenlik danışmanı olarak görev yapmaya başlamıştı. Benalla'nın kafasında polis kaskı varken 1 Mayıs eylemcisini dövdüğünün görüldüğü görüntüler, Macron'a o döneme kadarki en sert tepkilerin yöneltilmesine neden olmuştu. Macron, tepkiler üzerine Benalla'nın görevine son verdiğini açıklamıştı.

"İptal etselerdi"

Fransa Cumhurbaşkanlığı geçen hafta Benalla için "Ne resmi ne de gayriresmî bir görevlidir" açıklamasını yapmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Benalla'nın diplomatik pasaportları yasa dışı olarak kullandığını belirtmişti. Ancak Fransa Dışişleri Bakanlığının bu açıklamasına tepki gösteren eski koruma, "Bu pasaportları kullanmamı istemeselerdi, iptal edebilirlerdi... Yurt dışına diplomatik pasaportla çıktığınızda, o ülkedeki Fransız elçiliği geldiğinizden haberdar oluyor" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,GA

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