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Dünya

Macron'un "liberal reformları" Paris’te protesto edildi

Gülten Özbey / Paris, 16 Kasım (DHA) - Fransa’nın en büyük işçi sendikası CGT'nin girişimiyle eylül ayından beri hükümetin kararname yoluyla yasalaştırdığı Çalışma Yasası Reformu'na karşı eylemin dördüncü günü bitti

17 Kasım 2017 00:12

Gülten Özbey / Paris, 16 Kasım (DHA) - Fransa’nın en büyük işçi sendikası CGT\'nin girişimiyle eylül ayından beri hükümetin kararname yoluyla yasalaştırdığı Çalışma Yasası Reformu\'na karşı eylemin dördüncü günü bitti.
Paris\'teki Macron\'un \"liberal reformlarına\" karşı gösteriler Fransa çapında 170 yerleşim yerinde eylem düzenlendi.
Paris\'te Republique Meydan’ında  başlayan yürüyüş Nation Meydan’ın da son buldu. Polis kayıtlarına göre sekiz bin, sendikalara göre 40 bin kişi yürüyüşe katıldı. Yasaya karşı olduklarını belirten pankratlar taşınırken, sloganlar atıldı.
Eylemde siyah elbiseler giyen az sayıdaki grup polisten nefret ediyoruz sloganı attı. Zaman zaman taşkınlık yapan göstericiler, caddeki iki bankanın camlarını kırdı. Basın mensuplarının görüntüsü almasını engellemek için siyah şemsiyeler açıldı. Polisin ise ara sokaklarda göstericilerden oldukça uzakta konuçlandığı görüldü.
Hükümetin reformu Ulusal Mecliste oylanmadan kararname ile yasalaştırılmıştı. 22 Eylül\'de Elysee Sarayı\'nda yapılan Bakanlar Kurulunun ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çalışma Yasası Reformuna ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

 

Görüntü Döküm:

- Fransa’da çalışma yasası karşıt eylem

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