Macron'dan yeni bir AB vizyonu: Ortak ordu, ortak savunma bütçesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa vizyonunun bir parçası olarak ortak AB savunma gücü kurmayı hedeflediğini açıkladı.

Bir dizi reform düşüncesini açıklayan Macron, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında daha fazla işbirliği hedeflediğini söyledi.

Mayın ayında göreve başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Euro bölgesini güçlendirmeyi AB entegrasyonunu derinleştirmeyi vadediyordu.

Fakat aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Pazar günü yapılan seçimde Almanya parlamentosuna üçüncü büyük parti olarak girmesi, Macron'un planlarını zorlaştırma potansiyeli taşıyor.

Dün Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde 100 dakikalık bir konuşma yapan Macron, 2020'de faaliyete başlamasını umduğu ortak savunma gücünün NATO'nun yerini almak yerine NATO'yu destekleyen bir yapıda olması ve AB'nin ortak askeri gücü olarak hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

Macron, ortak birer savunma bütçesi ve politikası geliştirmek gerektiğini, ayrıca Avrupa askeri eğitim akademisi kurmak istediğini söyledi.

Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yanı sıra bazı AB ülkeleri de Rusya ve diğer tehditlere karşı ortak bir askeri gücün oluşturulması gerektiğini söylemiş, fakat AB üyesi olan İngiltere böyle bir adımın NATO'ya zarar vereceğini öne sürerek karşı çıkmıştı.

Macron'un önerdiği diğer politikalar arasında şunlar yer alıyor:

Macron konuşmasında "Şu anki Avrupa çok güçlü, çok yavaş ve çok verimsiz" dedi ve ekledi:

"Yalnızca Avrupa, dünya sahnesinde karşılaştığımız büyük sorunlarla başa çıkmamız için gerekli araçları bize verebilir."

Fransa Cumhurbaşkanı, Angela Merkel'in de projesine destek vermesini talep ediyor. Ancak Merkel'in koalisyon kurması beklenen Hür Demokrat Parti, Macron'un AB vizyonuna karşı çıkıyor.