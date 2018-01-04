T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macron'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi basın özgürlüğü konusunda mesaj geldi. Macron, Türkiye ve Rusya'ya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini hatırlattı.

04 Ocak 2018 02:44

Basın özgürlüğünün giderek baltalandığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ''Basın özgürlüğü yalnızca diktatörlüklerde değil, bazı Avrupa ülkelerinin aralarında olduğu demokrasilerde de zarar görmekte'' ifadelerini kullandı.

Paris'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Macron, Macaristan ve Polonya'da son zamanlarda yaşananlara dikkat çekerek, bu ülkelerin söz konusu demokrasilere örnek oluşturduğunu söyledi. Macron, ayrıca Türkiye ve Rusya'da medyanın durumuna da değinerek iki ülkenin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede basın özgürlüğü ve ülkedeki tutuklu gazeteciler konusunu gündeme getireceğinin altını çizdi. Erdoğan, Cuma günü Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya gidecek.

Kalın: Ziyaretin gündeminde Kudüs de var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ‘"Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir" demişti.

Fransa Suriye'deki kriz ve bölgedeki güvenlik politikaları konusunda Ankara ile sıkı bir iletişim içinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron son olarakABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yapmıştı.

DW,AP,AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ErdoğanTürkiyeRusya AvrupaHakları SözleşmesiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronAvrupaMacron MacaristanPolonyaRusyaTürkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanCumaMacronFransaZiyaretinKudüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24