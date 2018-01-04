Macron'dan Türkiye'ye basın özgürlüğü eleştirisi

Basın özgürlüğünün giderek baltalandığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ''Basın özgürlüğü yalnızca diktatörlüklerde değil, bazı Avrupa ülkelerinin aralarında olduğu demokrasilerde de zarar görmekte'' ifadelerini kullandı.

Paris'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Macron, Macaristan ve Polonya'da son zamanlarda yaşananlara dikkat çekerek, bu ülkelerin söz konusu demokrasilere örnek oluşturduğunu söyledi. Macron, ayrıca Türkiye ve Rusya'da medyanın durumuna da değinerek iki ülkenin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede basın özgürlüğü ve ülkedeki tutuklu gazeteciler konusunu gündeme getireceğinin altını çizdi. Erdoğan, Cuma günü Macron'un davetlisi olarak Fransa'ya gidecek.

Kalın: Ziyaretin gündeminde Kudüs de var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ziyaretle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ‘"Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir" demişti.

Fransa Suriye'deki kriz ve bölgedeki güvenlik politikaları konusunda Ankara ile sıkı bir iletişim içinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron son olarakABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yapmıştı.

DW,AP,AFP/SÖ,ÖA

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