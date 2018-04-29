T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Macron'dan Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk önerisi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında SDG temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü. Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Fransa'nın Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapmak istediği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında SDG (Suriye Demokratik Güçleri) temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü.

Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Macron'un, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer ise Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söyledi.

Le Figaro gazetesi de yine Kürt heyetine dayandırdığı haberinde, Fransa ve ABD'nin Membiç'e asker gönderebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, bu açıklamalarla ilgili yorum yapmadı.

Görüşme ve açıklamalarla ilgili Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye YPG'yi terör örgütü olarak değerlendiriyor.

Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok Batı ülkesi ise YPG ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta etkili bir müttefik olarak değerlendiriyor.

Zeytin Dalı Operasyonu'yla Afrin'deki YPG kontrolünü sona erdiren Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı yeni operasyonlar yapabileceğinin sinyalini veriyor.

Ankara ile Washington arasında özellikle Münbiç kentiyle ilgili görüşmeler sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronSDGSuriyeli KürtlerinElysée SarayıGörüşmeFransa TürkiyeEmmanuel MacronDemokratik Güçleri)Macron FransaTürkiyeKürtFransa SDGMenbiçFigaroFransaABD MembiçAnkaraYPGBatıSDG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24