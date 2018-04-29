Macron'dan Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk önerisi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında SDG (Suriye Demokratik Güçleri) temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü.

Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Macron'un, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer ise Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söyledi.

Le Figaro gazetesi de yine Kürt heyetine dayandırdığı haberinde, Fransa ve ABD'nin Membiç'e asker gönderebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, bu açıklamalarla ilgili yorum yapmadı.

Görüşme ve açıklamalarla ilgili Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye YPG'yi terör örgütü olarak değerlendiriyor.

Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok Batı ülkesi ise YPG ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'yi Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta etkili bir müttefik olarak değerlendiriyor.

Zeytin Dalı Operasyonu'yla Afrin'deki YPG kontrolünü sona erdiren Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye karşı yeni operasyonlar yapabileceğinin sinyalini veriyor.

Ankara ile Washington arasında özellikle Münbiç kentiyle ilgili görüşmeler sürüyor.