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Dünya

Macron'dan Trump'a tepki: ABD'nin kararı İran nükleer anlaşmasını sonlandırmaz

İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin nihai kararı Kongre'ye bırakan Trump, anlaşmaya ilişkin "Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz" demişti

14 Ekim 2017 01:19

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik yaptığı "Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki açıkların kapatalım ki bir daha asla İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin" açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı ­Emmanuel Macron’dan da tepki geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüşen Macron, Fransa'nın nükleer anlaşmaya tahaadününe vurgu yaptı.

Macron yaptığı açıklamada "ABD'nin kararı İran nükleer anlaşmasını sonlandırmaz" dedi.

 

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