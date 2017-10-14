İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Ruhani "Trump'ın sözleri İran'a lanet okumaktır ve İran ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" dedi.

Trump'ın "Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki açıkların kapatalım ki bir daha asla İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin" açıklamasına da tepki gösteren Ruhani "Çok uluslu nükleer anlaşma, bir ülkenin kararıyla iptal edilemez.

İran terörle savaşmaya devam edecektir" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ​"ABD'liler 60 yıldır İran halkını nasıl tehdit ettiklerini unuttular" diyen Ruhani ayrıca Trump'ı İran'ın ekonomik kalkınmasının önünü kesmeye çalışmakla eleştirdi.

Trump'ın konuşmasından kısa bir süre sonra devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında Ruhani, "Bugün ABD, nükleer anlaşmaya ve aynı şekilde İran halkına hiç olmadığı kadar karşı çıkıyor" dedi.

Ruhani, "ABD her zamankinden daha fazla izole olmuş durumda. Nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak değiştiremeyecek" dedi.

​İran'ın terörle savaşmaya devam edeceğini ve ülkesinin çıkarları korundukça nükleer anlaşmaya bağlı olacaklarını belirten Ruhani, "Trump'ın sözleri İran'a lanet okumaktır ve İran ulusuna yönelik temelsiz suçlamalardır" sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'la nükleer anlaşmayı devam ettiremeyeceklerini savunmuş ve Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

"Müttefiklerimize İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma adımlarına karşı bize katılma çağrısı yapıyorum" diyen Trump, Bugün ilan ediyorum. Biz artık bu anlaşmayı devam ettirmeyeceğiz ve ettiremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki açıkların kapatalım ki bir daha asla İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin" ifadelerini kullandı.