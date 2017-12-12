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Dünya

Macron'dan Trump'a 'iklim' mesajı: ABD'nin koşulları yeniden müzakere edilemez

Macron, Paris İklim Anlaşması konusunda Trump'ın fikrini değiştireceğine inandığını söyledi

12 Aralık 2017 20:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini yeniden Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na dahil etmek istemesi halinde bunu memnuniyetle kabul edeceklerini söyledi. Macron, Trump'ın istediği gibi ABD'nin koşullarının müzakere edilmesine ise karşı çıkıyor.

Paris İklim Değişikliği Konferansı öncesi Amerikan CBS televizyonuna konuşan Macron, Trump'ın fikrini değiştireceğine inandığını söyledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin koşullarının yeniden müzakere edilmesine ise karşı çıkacaklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "ABD Paris Anlaşması'nı imzaladı. Daha sonra aldığı çekilme kararı hataydı. Tek bir üyenin kendi başına anlaşmadan çıkması ve diğerlerini yeniden müzakere etmeye zorlaması fazlasıyla saldırgan bir tutum. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu kabul edilemez" dedi.

Emmanuel Macron gelecek kuşaklar tarafından iklim sorununu anlamamak ve bununla ilgili çok az şey yapmakla suçlanmak istemediğini de ekledi.

50 ülke üst düzeyde katılıyor

Paris'te bugün başlayan konferansa 50 ülke başbakan ya da üst düzey bakan düzeyinde katılıyor.

Konferansın ana gündem maddesi, karbon salımlarının azaltılması.

Zirvede yoksul ülkelere temiz enerji için para vermek, kalkınma bankalarının yeni kömür santrallerine kredi vermesini önlemek, gemicilik sektörünün iklim değişikliği hedefleri içinde yer alması gibi kararların alınması bekleniyor.

Öte yandan Amerikan petrol devi Exxon şirketi de hissedarlarının yüzde 62'sinin kararıyla kendi işleri kapsamında iklim değişikliğinin etkilerini inceleyeceğini açıkladı.

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