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Deutsche Welle

Macron'dan Suriyeli Kürtler ve Türkiye arasında arabuluculuk teklifi

SDG'nin de yer aldığı Suriye'nin kuzeyinden heyetle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki Kürtlere destek sözü verdi. Ayrıca Macron'un Türkiye ile SDG arasında arabulucuk yapmak istediği ifade edildi.

30 Mart 2018 12:41

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez Araplar, Hristiyanlar ve Kürtlerden oluşan Suriye'nin kuzeyinden bir heyeti Elysée Sarayı'na kabul etti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki önemli rolü ve fedakarlığını takdirle karşıladığı ifade edilirken, ''IŞİD'in yeniden güçlenmesinin önüne geçmek adına Suriye'nin kuzeybatısında çoğulcu ve dengeli yönetim çerçevesine sahip güvenli bölgenin istikrarı için SDG'ye Fransa'nın desteği konusunda teminat verdiği'' ifadelesine yer verildi.

''SDG'nin PKK'ya mesafe aldığının ve terör örgütü ile doğrudan bir bağlantısının bulunmadığının'' vurgulandığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanının SDG ile Türkiye arasında Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle bir diyalog kurulmasını umduğu'' ifade edildi.

YPG'li yetkili: Macron Menbiç'e asker gönderme sözü verdi

Görüşmeden sonra Reuters'a konuşan YPG'den Khaled Eissa, Macron'un Menbiç'e birlik gönderme sözünün yanı sıra, insani yardım sağlanması ve diplomatik çözümün teşviki konularında da kendilerine teminat verdiğini söyledi.

Eissa, ''IŞİD'in saldırılarına karşı güvenliğin sağlanması ve yabancı ülkelerin saldırganlığını durdurmak için bir takviye yapılacağını" belirtti. YPG yetkilisi, bu takviyenin amacının ''Ankara'daki İslamcıların sorumsuz davranışlarını sona erdirmek için bir mesaj" olduğunu ifade etti.

Elysée Sarayı'ndan YPG yetkilisinin açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.

IŞİD'e karşı mücadele veren uluslararası koalisyonda yer alan Fransa, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin belkemiğini oluşturduğu SDG'ye destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor.

Fransa Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'nin de yer aldığı SDG'ye silah ve askeri eğitim desteği sağlıyor.

Reuters, AFP /SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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