Macron'dan reformlarda ivedilik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri gerçekleştirilmeye çalışılan reformların geciktirilmemesi konusunda uyardı. Macron Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "yasama dönemi 2019 yılında sona erene kadar elle tutulur sonuçlar elde etmeleri gerektiğini" söyledi.

Ekonomi ve Para Birliği reformlarında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı iltica hukukunun değiştirilmesi ve mültecilerin paylaşımıyla ilgili "zehirleyici" tartışmalara da çözüm bulmak zorunda olduklarını belirtti.

Emmanuel Macron sonbaharda Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı Avrupa'nın geleceğine dair ilkesel konuşmasında bir dizi bütünleşme sürecini hızlandırıcı reform önerisinde bulunmuştu. Macron'un önerileri arasında 19 Euro Bölgesi üyesi için ortak bütçe hazırlanması da bulunuyor.

Mülteci politikasında uzlaşma arayışı

Macron konuşmasının iltica politikasıyla ilgili bölümünde Almanya'nın mülteci kabul ve entegre eden mahalli yönetimlere daha fazla mali yardım yapılması şeklindeki önerisini desteklediğini söyledi. Almanya hükümeti AB'nin yapısal ve bölgesel kalkınma fonlarına mültecilerin kabulüyle ilgili kriterler ilave edilmesini önermişti. Bu kriterlerin, en çok yardım alan ancak mülteci kabul etmeye yanaşmayan Polonya ve Macaristan'ı olumsuz etkilemesi söz konusu.

Avrupa'nın hareket yeteneğinin arttırılması ve güçlü bir şekilde demokrasiden yana çıkması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı AB ile Polonya ve Macaristan arasındaki demokrasi ilkelerine sadakat tartışmasına işaretle "liberal olmamanın büyüleyici etkisinden" söz etti ve Avrupa'yı "bir çeşit iç savaşın" tehdit ettiğini belirtti. Macron "demokratik ilkelerden sapmanın yapılabilecek en büyük hata olduğunu" ve "bu tehlikeye otoriter demokrasiyle değil, demokrasinin otoriterliği ile karşılık verilebileceğini" söyledi.

DW, dpa,AFP, Reuters/AG, BÖ

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