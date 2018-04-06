Macron'dan Putin'e: Suriye'deki nüfuzunu kullan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde Suriye meselesinin ele alındığı bildirildi.

Fransız Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Suriye'deki artan askeri gerginliğe son verilmesi için "Suriye rejimi üzerindeki tüm nüfuzunu” kullanması çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Cumhurşbakanı Macron sivil halkın korunması, müzakere sürecine tekrar başlanması ve IŞİD'in bölgede yeniden güçlenmemesi için askeri anlaşmazlığın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin Ankara zirvesi hakkında bilgi verdi

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Macron’ın inisiyatifi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki liderin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Görüşmede Putin'in, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da Türk ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı zirvede alınan kararlar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Suriye'de siyasi çözümün desteklenmesi için Soçi’de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi’nden çıkan kararların uygulanması ve Cenevre’de BM himayesinde bir anayasa komisyonu oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Kalın: ABD’nin yaptığı hatayı Fransa yapmasın

Öte yandan, Fransa’nın Suriye'deki Kürt gruplara destek vermesi Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fransa’nın Menbiç’e asker gönderdiği yönünde basına yansıyan iddialarla ilgili olarak, "Fransız muhataplarımız Münbiç'e asker göndermediklerini ve göndermeyeceklerini söyledi. Doğrulanması halinde bizim Fransız makamlarına mesajımız, Amerika'nın yaptığı hatayı siz de yapmayın” şeklinde konuşmuştu.

Amerikalıların "PYD/YPG ile PKK'yı ayrıştırabiliriz” söyleminin Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilmediğini vurgulayan Kalın, "Dolayısıyla Fransızların da böyle bir çaba içerisine girmesinin beyhude olacağını ifade etmek isterim. Bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Bu tür adımlar doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütüne verilmiş bir destek olarak değerlendirilir” demişti.

DW,AFP,dpa/JD,BK

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