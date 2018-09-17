Macron'dan işsizlikten şikâyet eden gence: Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum, hadi başla

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iş bulamamaktan şikayet eden ve bahçıvan olmak isteyen gence inşaat ya da restoran sektöründe iş bulmasını tavsiye ederek "Yolun karşısına geçsem size iş bulurum" dedi. Macron'un açıklamaları kamuoyunda tepki topladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Ulusal Miras günü' nedeniyle halkın ziyaretine açılan tarihi yapılardan olan Elysee Sarayı'na akın eden ziyaretçilerden biriyle yaşadığı diyalog nedeniyle tepki çekti.

Bu sırada bahçıvan olmak istediğini söyleyen bir genç Cumhurbaşkanı'na "25 yaşındayım. Öz geçmiş ve ön yazılarımı gönderdim. Hiçbir işe yaramıyorlar" dedi.

"İşçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok"

​Macron'un gence yanıtı ise, "Eğer gerçekten istiyorsan ve motive olmuşsan otellerde, kafelerde, inşaatta işçi alımı yapılıyor. İşçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok. Bu bir gerçek" oldu.

Gence birçok kafe ve restoranın bulunduğu Montparnasse semtinde iş aramayı öneren Macron "Yolun karşısına geçsem sana bir iş bulurum. Hadi başla" ifadelerini kullandı.

Gencin Macron'a 'Tamam anladım. Teşekkür ederim" demesi sonrası ikili el sıkıştı. Ancak Macron'un yanıtı özellikle sosyal medyada tepki topladı.

Bir Twitter kullancısı, "Fransızların gerçekliğinden tamamen kopuk. Bir insan nasıl 30 saniyede bu kadar cahillik,empati yoksunluğu ve saygısızlık gösterebilir?" yorumunu yaptı.

Macron'un Yürüyüş Partisi'nin Genel Sekreteri Christophe Castaner ise Macron'un işsiz gence kötü davrandığı suçlamasını reddetti. Castaner, "Cumhuraşkanı'nın söyledikleri yanlış mı? Monparnasse'ye giderseniz onların işçiye ihtiyacı olmadığını mı göreceksiniz? Boş sözleri mi tercih edersiniz? Ben gerçeği söyleyen bir cumhurbaşkanını tercih ederim" dedi.

Fransada genç işsizlik oranı yüzde 20.8 seviyesinde

Macron 2017'de iktidara gelmeden önce seçim kampanyası sırasında işsizlik seviyesini 2022 itibarıyla yüzde 7 seviyesine indirme sözü vermişti.

Ancak Macron'un halefi François Hollande döneminde de akut bir sorun olan genç işsizlik ülkede hâlâ ciddi bir sorun. 24 yaş altı Fransız işçiler arasında işsizlik oranı şu anda 2008'den beri en düşük seviye olan yüzde 20.8 civarında. Macron ise işsizliği düşürmek için planlanan düzenlemelerin tamamen etkisini göstermesi için 2 yıla daha ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Diğer taraftan eski bir yatırım bankeri olan ve şirketler için vergi indirimi de dahil bir dizi ekonomik kararı nedeniyle üzerindeki 'zenginlerin cumhurbaşkanı' etiketinden kurtulmakta zorlanan Macron'a destek oranı Ifop'un ay başındaki araştırmasına göre yüzde 31 düzeyinde.

Bu rakam Macron'un seçilmesinden bu yana aldığı en düşük destek oranı.