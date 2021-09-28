Macron: Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı ve fırkateyn alacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan’ın Fransa’dan üç yeni fırkateyn ve Rafael savaş uçağı alacağını duyurdu.

AFP’nin aktardığı habere göre, Macron yeni savunma anlaşması kapsamında Yunanistan’ın Fransa’dan üç fırkateyn ve Rafael savaş uçağı alacağını söyledi.

Macron, bu anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini ve Avrupa’nın bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Macron, "Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için" işbirliği yapmaları gerektiğini' de söyledi.

Macron, Fransa'nın ABD, Avustralya ve Britanya ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan AUKUS anlaşmasına ilişkin de "Fransa'nın Asya Pasifik stratejisine engel olmayacak" dedi. Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal eden AUKUS'la ilgili Macron "Fransa'ya göreceli sınırlı bir etkisi olacak, birkaç yüz işi etkileyebilir" dedi.