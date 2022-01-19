Macron ve AP Başkanı soru almadı; gazeteciler basın toplantısını terk etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu oturumunda, ülkesinin AB dönem başkanlığı programını sunduktan sonra, AP'nin dün seçilen Başkanı Metsola ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilere günler öncesinde liderlerin yalnızca basın açıklaması yapmayacağı, basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verilmişti. Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti.