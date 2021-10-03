Macron'un yalanlamadığı açıklamalar, Cezayir-Fransa hattında gerilimi yükseltti

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yönelik yaptığı yaptığı belirtilen ve yalanlanmayan açıklamalarını kınadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçladığını, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullandığını aktarmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmayan açıklamalara göre, Macron Cezayir'in tarihinin "sonradan yazıldığını" söylemişti. Macron'un Cezayir halkını değil, yönetici eliti hedef aldığı belirtilmişti. Le Monde gazetesine göre Macron bu görüşmede Cezayir'in "yeniden yazılmış bir ülke tarihi"ne sahip olduğunu ve bu tarihin "gerçeklere değil, Fransa'ya karşı nefret söylemi" üzerine inşa edildiğini söyledi. Bu nefret söyleminin halkta karşılığı bulunmadığına inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bunun "siyasi ve askeri yönetimden" ve "kiralık hafızadan" geldiğini ileri sürdü.

Cezayir'den gelen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.