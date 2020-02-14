Macron'un Paris Belediye Başkanı adayı özel videolarının sızdırılması nedeniyle adaylıktan çekildi

Fransa'da yerel seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Belediye Başkanlığı için sunduğu isim Benjamin Griveaux'nun özel videoları sosyal medyada sızdırıldı. Griveaux adaylıktan çekildi.

AFP'ye açıklama yapan Griveaux, Mart ayında yapılacak yerel seçimden çekildiğini duyurdu. Griveaux, "Bir internet sitesi ve sosyal medya özel hayatıma yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir istismara maruz kalmamalı" dedi.

Adaylığının başından beri türlü saldırılara maruz kaldığını söyleyen Griveaux, "Bunlar yetmezmiş gibi dün yeni bir sınır aşıldı" dedi.

Fransa'da belediye seçimi 15 ve 22 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.