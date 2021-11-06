Macron'un gösterici döven eski korumasına 3 yıl hapis

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski korumalarından Alexandre Benalla, bir gösteride protestoculara şiddet uygulamak, belgede tahrifat ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının iki yıllık bölümü tecil edilen Benalla hapse girmeyecek ancak cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsi şeklinde çekecek.

Paris'te davayı gören mahkeme heyetinin başkanı yargıç Isabelle Prévost-Desprez, kararı okurken Benalla'ya hitaben "Size duyulan güveni boşa çıkardınız" dedi. Yargıç, Benalla'nın, sahip olduğu konum itibarıyla doğru ve örnek teşkil edecek davranışlar göstermesi gerekirken kendisini "her şeye kadir ve dokunulmaz" hissettiğini vurguladı. Yargıç, Benalla'nın suçunu kabul etmeyi sürekli reddederek yasalara karşı kayıtsızlığını da gösterdiğini belirtti. Savcılık, üç haftalık yargılama süreci sonrasında sadece 18 aylık tecilli hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Polis kaskıyla göstericiye şiddet

30 yaşındaki eski korumanın aldığı cezanın önemli bir bölümü, 1 Mayıs 2018'deki bir gösteride kafasına polis kaskı geçirerek yerde yatan bir göstericiye şiddet uyguladığı görüntüler nedeniyle verildi. Polis müdahalesi sırasında çekilen ve kasklı Benalla'nın da yer aldığı görüntü 2018'de Fransa'da büyük öfkeye yol açmış, yoğun baskı altında kalan Macron Benalla'yı görevden almak zorunda kalmıştı.

Savcılık mütalaasında Benalla'nın "polis gibi ve kısmen polislerin yerine" hareket ettiğini, müdahalesinin tamamen gereksiz olduğunu belirtmiş, savunma avukatları ise Benalla'nın bir suç eylemini engellemek üzere sadece bir vatandaş olarak olaya müdahil olduğunu savunmuştu.

Benalla bugünkü karar duruşmasında yasa dışı şekilde iki diplomatik pasaport kullanmak, görevli kimlik kartı edinebilmek için belgede tahrifat yapmak ve ruhsatsız silah taşımaktan da hüküm giydi. Benalla, Macron'un 2017 yılındaki bir seçim kampanya etkinliğinde ruhsatsız silah taşımış, daha sonra bu silahın su tabancası olduğunu iddia etmişti.