Macron: Türkiye ve Rusya, Afrika'da Fransa karşıtlığı yayıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Rusya'nın Afrika'da Fransa karşıtlığı yaydığını iddia etti.

Jeune Afrique (Genç Afrika) dergisine konuşan Macron, Moskova ve Ankara'nın kıtada "sömürge sonrası kini" kullandığını öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Macron "Bu konuda saf olmamalıyız: Fransızca yayın yapan medyanın, video yapanların, konuşanların önemli bir kısmı Rusya veya Türkiye tarafından fonlanıyor" dedi.

"Ben İslam'a değil, İslamcı terörizme saldırıyorum"

Macron, Hz. Muhammed karikatürlerine dair açıklamalarının da Türkiye tarafından çarpıtıldığını iddia ederken, şu ifadeleri kullandı:

"Radikal İslam'la mücadele etmeye karar verdiğimde sözlerim, Sahra altı Afrika ülkelerinde önemli etkisi olan Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldı.

"Ben İslam'a saldırmıyorum, ben İslamcı terörizme saldırıyorum. Teröristlerle konuşmayız. Onlarla savaşırız."