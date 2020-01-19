Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya asker göndermemesini istedi.

AFP'nin haberine göre Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yardım amaçlı asker göndermişti. Bu askerlerin bir kısmının Suriye ve başka ülkelerden gelen paralı askerler olduğu iddiaları ileri sürülmüştü.

TIKLAYIN - Çavuşoğlu: "Türkiye, para ve vatandaşlık karşılığında Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderiyor" iddiası gerçek dışı