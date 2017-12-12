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Dünya

Macron: Trump Paris Anlaşması'na geri dönerse biz buradayız

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın ikinci yıldönümünde kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi'nde konuşan Macron, Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme k

12 Aralık 2017 19:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'nın ikinci yıldönümünde kapsamında Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi\'nde konuşan Macron, Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'ndan çekilme kararı alan Trump\'ın, tekrar anlaşmaya katılmaya karar vermesi durumunda ABD\'yi kabul edeceğini söyledi.
Fransa\'nın başkenti Paris\'te, iklim değişikliği kapsamında düzenlenen Tek Gezegen Zirvesi\'ne ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'ndan çekilme kararı alan ABD\'nin kararını tekrar gözden geçireceğini umduğunu söyledi. CBS televizyon kanalına verdiği röportajda Macron, \"ABD Paris İklim Değişikliği Anlaşması\'nı imzalamıştı. Bir ülkenin kendi başına böyle bir anlaşmadan ayrılma kararı alması ve diğerlerini yeniden müzakereye zorlaması çok saldırgan bir davranış. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama maalesef gerçekler bunlar\" dedi.
Macron verdiği röportajda ABD Başkanı Trump\'ın yeniden müzakerelere açık olmasının bir şey değiştirmeyeceğini söyledi ve \"Anlaşmayı imzalayan 190 ülkeyle tekrar müzakereye girmek benim için yapılabilecek bir şey değil. Üzgünüm ama yapamam. Müzakerelere açık değiliz fakat Trump Paris Anlaşması\'na geri dönmeye karar verirse biz buradayız\" dedi. (Fotoğraflı)

 

 

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