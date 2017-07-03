Macron: Sonbaharda Olağanüstü Hal kaldırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, izleyeceği politik çizgi hakkında Versay Sarayı'nda parlamentonunun iki kanadına bilgi verdi. Sonbaharda Olağanüstü Hal'in kaldırılacağını söyleyen Macron, "Olağanüstü Hal'i kaldırarak, Fransızların özgürlüğünü yeniden inşa edeceğim" dedi.

Macron böylece, güvenlik birimlerinin özel yetkililerle donatıldığı Olağanüstü Hal'in son kez uzatılacağını açıklamış oldu. Fransa Ulusal Meclisi bu hafta Olağanüstü Hal'in üç buçuk ay daha uzatılarak, Kasım'a dek sürmesini görüşecek.

Fransa'da siyasetçiler Olağanüstü Hal kaldırılıncaya dek ülkede yeni bir güvenlik yasasının çıkarılmasını, OHAL sona erdikten sonra da terörle mücadelenin etkili bir biçimde sürmesini öneriyor.

Fransa'da Olağanüstü Hal 13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te farklı noktalara düzerlenen terör saldırılarının ardından ilan edilmişti. Saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen, 84 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından, sonlandırılması düşünülen OHAL uygulamasının yeniden uzatılmasına karar verilmişti. Fransa'da OHAL son kez geçen yıl Aralık ayında 5. kez uzatılmıştı.

Parlamento küçülecek

Fransa Cumhurbaşkanı Olağanüstü Hal'i sonbaharda kaldırmanın yanı sıra bazı önemli reformları referanduma sunmaya da hazırlanıyor. Macron açıklamasında, "Parlamento ilgili reformları bir yıl içinde kabul etmezse, o zaman doğrudan seçmenlerin oyuna sunulacak" dedi.

Macron bunun yanı sıra ülkedeki siyasi kurumlarda değişiklik yaparak, küçük partilerin de parlamentoya girmesini kolaylaştırmayı planlıyor. Fransa'da seçimlerde çoğunluk sistemi işliyor. Bu da küçük partilerin parlamentoda sandalye alabilmesini zorlaştırıyor.

Macron bunun yanı sıra parlamentodaki milletvekilleri ve senatörlerin sayısını üçte bir oranında azaltmak ve milletvekillerinin art arda meclise girmesine sınırlandırma getirmek istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı, bu değişiklikler için gerekirse referanduma gidebileceğini de söyledi.

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Dpa/Reuters, HT/BD