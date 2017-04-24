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Dünya

Macron, seçilirse Ermeni "soykırımının" dünyada tanınması için mücadele edeceğini söyledi

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda birinci sırada yer almıştı

24 Nisan 2017 23:20

Fransa’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda galip gelen bağımsız aday Emmanuel Macron, ikinci tur seçim kampanyasına Ermeni “soykırımının” sembol isimlerinden Komitas olarak bilinen müzisyen Soghomon Soghomonyan heykeline çiçek bırakarak başladı. Macron daha sonra Ermeni ‘soykırımını’ anma programına katıldı.

7 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerini kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ‘merkezci’ Macron ilk tur seçim zaferinin hemen sonrasına Ermeni anıtını ziyaret ederek başladı. Başkent Paris’te bulunan Ermeni müzisyen Komitas heykeli önüne çiçek bıraktı. Macron, Ermeni “soykırımının” dünyada tanınması için mücadele vereceğini söyledi.

 

Komitas kimdir?

 

Asıl adı Soghomon Soghomonyan olan besteci, piyanist ve koro şefi. Kütahyalı bir aile içinde büyümüş olan Soghomonyan, yedinci yüzyılda yaşamın bir Ermeni halk ozanı Katolikos Gomidas’ın ismine atfen Komitas isimini aldı.

Komitas 1915 Tehcir Kanunu gereğince yüzlerce Ermeniyle birlikte tutuklanarak Çankırı’ya sürgün edildi. Halide Edib Adıvar ve yabancı temsilcilerin girişimiyle serbest bırakılarak İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da akıl sağlığını yitiren Komitas Şişli’de bir hastaneye yatırıldı. Daha sonra hayatının son yıllarını geçireceği Paris’te bir senatoryuma yatırıldı. Sanatçı 20 Ekim 1935 tarihinde Paris’te öldü.

 

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