Macron-Putin buluşmasında neler konuşuldu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ilk yüz yüze görüşmelerinde "açık sözlü" bir diyalog yaşandığını söyledi.

Versailles Sarayı'nda bir araya gelen iki lider, "anlaşmazlıklarını" da konuştu.

Macron Putin'e Suriye'de terörle mücadele konusunda Rusya'yla beraber çalışmak istediklerini belirtti.

Putin de, son yıllarda getirilen sınırlamalar sonrası ekonomik ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi arzusunu paylaştı.

Suriye ve Ukrayna krizlerinde farklı duruşlar sergileyen iki ülke arasındaki gerginlik, bir süredir artmıştı.

Bunun yanında, Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyası ekibi, Rus ajanlarını "kendilerine siber saldırı düzenlemekle" suçlamıştı.

Sicilya'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nde Macron, "Rusya'yla görüşmek önemli çünkü onlarla zorlu bir diyalog kurmadan çözülemeyecek birçok uluslararası mesele var" demişti.

Fransa, Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye rejimi karşısında, Sünni Araplar ve Kürtlerin oluşturduğu muhalif grupları destekleyen koalisyonun içinde yer alıyor.

Fransa daha önce de Rusya'nın Ukrayna'daki müdahalesi sonrası Moskova ile arasında keskin bir çizgi çizmişti.

Macron'un görevi devraldığı Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de iki ülke arasındaki ilişkiler gergindi.

Hollande Rusya'yı Suriye'de "savaş suçu" işlemekle suçlamış, Putin de geçtiğimiz Ekim ayında Paris'e gerçekleştireceği ziyareti iptal etmişti.

Putin'in Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'i desteklediği biliniyor.

Rus lider Le Pen'i seçimlerden bir ay önce Kremlin'de ağırlamıştı.

Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Cephe'nin Rusya'yla bağlantılı bankalardan büyük miktarda borç aldığı belirtilmişti.

Macron cumhurbaşkanlığı görevine gelmeden önce Rusya'yı "askeri gözdağı ve bir bilgi savaşını birleştiren melez bir strateji" yürütmekle suçlamıştı.

Macron-Putin toplantısı, Rus Çarı I. Petro'ya adanan bir serginin Versaille'deki açılışını nedeniyle Paris'te gerçekleşti. 300 yıl önce I. Petro, krallığına etkisi büyük olan birçok Avrupa ülkesinin yanında Fransa'nın başkenti Paris'i de ziyaret etmişti.