Macron, ölümünün 200. yılında Napolyon için konuştu: Bizim bir parçamızdır, her şeyin sorumluluğunu üstleniyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın tartışmalı siyasi lideri ve komutan Napolyon Bonapart'ı 200. yıl dönümünde anma törenine katıldı. Macron, Bonapart için "O bizim bir parçamızdır. Her şeyin sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, tarihteki önemli komutanlardan biri olan ancak Fransa'yı yönettiği 1799 ve 1815 yılları arasında karanlık bir dönemi de hatırlatan Napolyon Bonapart'ın ölümünün 200. yıldönümü gerçekleşti.

Komutanlık döneminde aldığı kararlar ve köleliği yeniden tesis ettiği adımları nedeniyle bugün tartışmalı bir figür olan Bonapart'ın anma töreninde Macron'un nasıl bir ton belirleyeceği Fransa medyasında gündem olmuştu.

Invalides Anıtı'ndaki törene katılan Macron, tarihçilere ve öğrencilere seslendi. "Napolyon bizim bir parçamızdır" diyen Macron "Her şeyin sorumluluğunu üstleniyoruz. Büyük bir kutlama içinde değil ancak büyük bir anma içindeyiz" dedi.

Napolyon'un köleliği yeniden tesis etmesi hakkında "Bir hata, Aydınlanma ruhuna ihanet" ifadelerini kullanan Macron şöyle devam etti: "Napolyon'u bize risk almayı kabul ettikten sonra nelerin mümkün olduğunun tadını tattırdığı için seviyoruz" dedi. Macron, şöyle devam etti: "Birliği ve ülkenin büyüklüğünü tesis etmesi gerektiğini biliyordu. Bunu savaş yoluyla, büyük dinlerle, sanatla barış yoluyla yaptı"

Macron, "Napolyon hem dünyanın ruhu hem Avrupa'nın şeytanı olabilir" dedi.

Avrupa tarihinin en ünlü ve en tartışmalı siyasi figürlerinden biri olan Napolyon, 5 Mayıs 1821'de 51 yaşındayken Waterloo'daki son yenilgisinin ardından İngilizlerin onu sürgüne gönderdiği Güney Atlantik'in Saint Helena Adası'nda hayatını kaybetmişti.

Napolyon, Fransa'da kendisini büyük bir komutan, siyasi lider olarak görenler ve askeri kararları nedeniyle yüz binlerce ölüme neden olan, köleliği yeniden tesis eden bir despot olarak görenler arasında tartışmalara neden olan bir isim.