Macron naklini istemişti; Türkiye, uyuşturucudan mahkum olan Fransız vatandaşını ülkesine geri gönderdi

Türkiye, uyuşturucu satın almak suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Fransız vatandaşı Fabien Azoulay'ı ülkesine geri gönderdi.

Azoulay'ın avukatı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de 4 yıl hapiste kalan müvekkilinin Fransa'ya ulaştığını yazdı.

Euronews'in haberine göre; saç nakli operasyonu için 2017 yılında İstanbul'a gelen Azoulay, internet üzerinden Fransa'da gece kulüplerinde yaygın bir şekilde kullanılan ve Türkiye'de yasak olan "GBL" adlı uyuşturucuyu kredi kartı ile satın almak suçundan mahkum olmuştu.

Azoulay, bu uyuşturucunun Türkiye'de yasak olduğunu bilmediği yolunda mahkemede savunma yapmıştı.

LCI: Fransa serbest bırakacak

Fransız LCI radyo kanalı, cezasının kalan kısmını ülkesinde geçirmek üzere iade edilen 43 yaşındaki mahkumun söz konusu uyuşturucunun Fransa'da yasak olmadığı için serbest kalacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azoulay'ın serbest bırakılması için Türk yetkililerle temasa geçmişti. Fransa'da Azoulay'ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatılırken, Paris Belediye Meclis Konseyi, Fransız mahkumun ülkeye geri gönderilmesi için sunulan bir karara tasarısını kabul etmişti.

Eş cinsel olduğu belirtilen Azoulay'ın ailesi, nisan ayında oğullarının cezaevinde sürekli tacize ve saldırıya uğradığı şikayetinde bulunmuştu.