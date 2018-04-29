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BBC Türkçe

Macron: Milletvekili sayısını üçte bir azaltacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekili sayısını üçte bir oranında azaltacağını ve devlet yönetiminde "radikal bir yeniden yapılanmaya" gideceğini söyledi. Macron teklif ettiği değişiklikler bir yıl içinde kabul edilmezse, referanduma gideceğin

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, milletvekili sayısını üçte bir oranında azaltacağını ve devlet yönetiminde "radikal bir yeniden yapılanmaya" gideceğini söyledi.

Macron, milletvekili sayısını azaltmanın daha etkin bir yönetim ortaya çıkartacağını ülkeyi "radikal şekilde farklı bir yola sokacağını" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde aldığı ezici galibiyetlerin ardından geniş bir yetkiye sahip olduğunu savunan Macron, teklif ettiği değişiklikler bir yıl içinde parlamentodan geçmezse, konuyu referanduma götüreceğini açıkladı.

Macron "geçmişte prosedürler, sonuçların, kurallar inisiyatiflerin ve kamu kesesinden beslenmek adaletin yerini aldı" diye konuştu.

Macron'ın teklifi, Ulusal Meclis üyelerinin 577'den 385'e, senato üyelerinin ise 348'den 232'ye indirilmesini öngörüyor.

Macron konuşmasında ayrıca;

Macron, parlamentoyu Versailles Sarayı'nda toplayan ilk Fransız lider değil.

Daha önce Nicola Sarkozy de bunu yapmıştı, ancak bu nadiren başvurulan bir yöntem.

Aralarında solcu Jean Luc Melenchon'un partisinin de bulunduğu üç parti, toplantıyı boykot etti.

Macron'un partisi Nisan 2016'da kurulmuş ancak daha sonra parlamento seçimlerinde 577 sandalyenin 350'sini kazanmayı başarmıştı.

Bu arada polis, aşırı sağcı bir şüphelinin Macron'u bu ay yapılacak Bastille Günü yürüyüşünde öldürmeyi planlamakla suçlandığını bildirdi.

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