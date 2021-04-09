Macron, kendisi dâhil çok sayıda Fransız liderin mezunu olduğu okulun kapanacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisi dâhil olmak üzere dört Fransa Cumhurbaşkanı ve çok sayıda siyasetçinin mezunu olduğu Fransa'da idareci yetiştirmek amacıyla 1945 yılında kurulan École Nationale d'Administration'un (ENA) kapatılacağını duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ENA olarak bilinen "Ulusal İdare Okulu", Fransa'nın üst düzey siyasetçileri ve yöneticilerini çıkarmış, Macron dahil olmak üzere dört Fransa Cumhurbaşkanı ve çok sayıda bakan ve sektör lideri mezunu olmuştu. Okul, zamanla "sadece üst sosyal sınıflardan öğrenci seçtiği" ve "gerçeklikten kopuk yapısı olduğu" eleştirileri almıştı.

Macron, devlet yetkilileri, büyükelçiler, ENA mezunlarının bir araya geldiği bir toplantıdan ENA'nın kapatılmasıyla yeni "Kamu Hizmeti Servisi" isimli bir kurumla değiştirileceğini söyledi. Macron bu yeni okula girmek için zor bir sınav olacağını da ekledi.

Sistemdeki bir başka değişiklik ise bu okuldan en yüksek sıralamalarda mezun olanların en iyi yönetici işlerine doğrudan erişimi olmaması, pozisyonlar için yeterli olduklarını sunmalarının gerekmesi oldu. Elysée'den bir kaynak "Bu durum bir kişinin mezun olduğu okul sayesinde bir işe hayatı boyunca tutunmasını engelleyecek" dedi.

Devlet memurluğuna girişi "demokratikleştirmek için" kurulmuştu

ENA, 1945 yılında Charles de Gaulle tarafından, üst düzey devlet memurluğuna girişin demokratikleştirilmesi için kurulmuş ama ilerleyen yıllarda "elitist" bir kurum olma eleştirileriyle karşı karşıya gelmişti. ENA'da ayrıcalıklı ailelerden gelen çocukları oranı 1950-60 yıllarında yüzde 45'ken, 2000-2014 arasında yüzde 70 'e çıkmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ENA'yı kapatmaya dair planlarının 2018 yılında Fransa genelinde gerçekleşen Sarı Yelekler protestolarında başladığı düşünülüyor. Sarı Yelekler, ülkenin liderlerinin halktan kopuk olduğunu savunuyordu.