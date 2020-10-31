Macron: Karikatürler şoke edici olabilir ama bu şiddeti haklı çıkarmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürlerin Müslümanlar için 'şoke edici' etkisinin olduğunu anladığını ancak bunun şiddete başvurmayı haklı çıkarmadığını söyledi.

Al Jazeera'ye konuşan Macron, "Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum ancak bu şiddeti asla haklı çıkarmaz. Özgürlüklerimiz, haklarımız... Bunları korumak bizim görevimiz" dedi.

Fransa'da, geçen haftalarda Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine Macron, Fransa'da dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu savunarak, bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Fransız liderinin bu açıklamaları İslam dünyasının tepki ve protestolarıyla karşılandı, gerginlik ülkeler arası diplomatik krize yol açtı.

Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın" ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.