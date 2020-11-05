Macron: İslam ile değil İslamcı ayrılıkçılarla savaşıyoruz

Paris'te başı kesilerek öldürülen öğretmenin ardından İslam'da ilişkin sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'İslam ile değil İslamcı ayrılıkçılıkla savaştığını' söyledi.

Euronews'in haberine göre, Macron, İngiliz Financial Times'ta çıkan yazıda kendisinin Fransız Müslümanlar'ı küçük düşürmek ve korku iklimi yaratmakla suçlandığını söyledi. Financial Times'a mektup yazarak kendini savunan Macron, "Kimsenin Fransa'nın veya hükümetinin Müslümanlara karşı ırkçılığı teşvik ettiğini iddia etmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Macron, Fransa'da aşırılık için üreme alanları olduğunu belirterek fanatizme ve şiddet aşırılığına karşı çıktıklarını iddia etti. Macron radikal İslam gruplarının çocuklara cumhuriyet nefretini öğrettiğini söyledi:

"Fransa'nın savaştığı şey budur... çocuklarını tehdit eden nefret ve ölüm, bu asla İslam'a karşı değil."

Financial Times, görüş makalesini kaldırdı

Financial Times'ın 3 Kasım'da yayınladığı görüş makalesinde, Macron'un İslami ayrılıkçılığı kınamasının Fransa'da Müslümanlar için düşmanca bir ortam yaratabileceği iddia edildi. Gazete, daha sonra yazıyı "gerçek hatalar içerdiğini" ifade ederek web sayfasından kaldırdı.

Silinen makalede Macron'un şiddet içeren aşırılığı kaldırması için Fransa'da yaşayan Müslümanlar'a ihtiyacı olduğu ancak Cumhurbaşkanı'nın onları kucaklamayan tutumunun başarısızlık riski taşıdığı yazıldı.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Hz. Muhammed karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü.

Hükûmet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artılacağını söylemişti.

Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası 3 yıldır terör ve aşırılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Macron, mücadelenin daha da yoğunlaştırılacağına dikkat çekmiş, "Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız" demişti.