Macron: İran sorumlu davranmalı ve nükleer anlaşmaya geri dönmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile düzenlediği basın toplantısında, İran'ın sorumlu davranması ve 2015 Viyana Nükleer anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Macron yaptığı açıklamada, İran'ın 2015 Viyana Nükleer anlaşmasını yeniden başlatması ve aynı zamanda İran'ın balistik füze programının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Macron, "İran'daki son nükleer gelişmeleri tartıştık ve bu konudaki endişelerimizi paylaştık" dedi.

Macron, "İran, Viyana anlaşmasını ihlal ederek ciddi şekilde nükleer konusunu kötüleştirmeyi bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm bölgenin güvenliği tehlikede. İran bu konuda beklenen hareketleri yapmalı ve sorumlu davranmalıdır. Fransa, bu krizden çıkmanın bir yolunu bulmayı, yani nükleer programın kontrolüne ve denetimine geri dönmeyi ve hep savunduğumuz gibi bütünleşmeyi mümkün kılacak güvenilir bir sürecin yeniden başlatılması için seferber oldu" dedi. (İHA)