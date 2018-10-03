Macron içişleri bakanının istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 16 yıl boyunca yürüttüğü Lyon belediye başkanlığına dönmek istediğini belirten Fransız İçişleri Bakanı Collomb’un istifasını kabul etti. Macron iki gün önce Collomb’un istifasını reddetmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce istifasını reddettiği İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un istifasını bu kez kabul etti. Elysee Sarayı'ndan Çarşamba sabahı yapılan açıklamaya göre, Macron daha önce istifa etmek istediğini belirten "Gerard Collomb'un istifasını kabul etti” denildi.

Açıklamada ayrıca Macron'un Başbakan Edoaurd Phillippe'den Collomb’un yerine yeni içişleri bakanı açıklanana kadar bu görevi devralmasını istediği belirtildi. Bunun üzerine Phillippe, Perşembe ve Cuma günleri Güney Afrika’ya yapacağı iki günlük ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

71 yaşında olan Collomb, 16 sene boyunca yürüttüğü Lyon belediye başkanlığı görevine 2020'deki seçimlerle geri dönme planlarının olduğunu söylemiş, Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar da içişleri bakanlığı görevinde kalacağını ifade etmişti. Collomb, bu isteği nedeniyle eleştirilmiş ve odağının yerel seçimlere kaydığı gerekçesiyle hemen istifa etmesi yönünde baskıya uğramıştı.

İstifa trafiği

Collomb, Macron'a istifasını sunmuş, Elysee Sarayı'ndan Pazartesi akşamı yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, Collomb'un istifasını kabul etmeyerek Collomb'a "güvendiğini” ifade etmişti. Ancak Salı günü yeni bir açıklama yapan Collomb, istifa etmeyi hala istediğini belirtmişti.

Macron'a 2017'deki seçimlerden önce büyük destek veren ve Macron'dan 31 yaş büyük olan Collomb, önceden yaptığı bir açıklamada Macron ile olan ilişkisini baba ile oğlu arasındaki ilişkiye benzetmişti. Macron'un önemli destekçilerinden olan Collomb'un arasının Macron'un koruması Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşanan skandal nedeniyle bozulduğu iddia ediliyor. Meclis soruşturma komisyonunda konuşan Collomb, Benalla’nın davranışının savcılığa bildirilmesi sorumluluğunun Macron'un ofisine ait olduğunu belirtmişti.

Macron'un hükümetinde çatlaklar

Collomb’un istifası hükümetten iki bakanın istifa etmesinden bir ay sonra geldi. Popüler bir siyasetçi olan 63 yaşındaki Çevre Bakanı Nicolas Hulot, çevre ve iklimlerin korunması yönünde yeterince ilerleme sağlanmadığı gerekçesiyle canlı yayında istifa ettiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan bir hafta sonra Spor Bakanı Laura Flessel de “kişisel nedenlerle” istifa ettiğini belirtmişti. Bu istifaların ardından çevre bakanlığına Fransa parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis'in başkanı François de Rugy, spor bakanlığına da 43 yaşındaki Rumen asıllı eski yüzücü Roxana Maracineanu atanmıştı.

Fransa'da Mayıs 2017'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından geniş kitlelerin destek verdiği Macron’un popülaritesini yitirmeye başladığı belirtiliyor.

AFP,dpa/DÇÜ,BÖ

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