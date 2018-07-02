Macron, hükümeti eleştiren büyükelçiyi görevden aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Budapeşte Büyükelçisi Eric Fournier'i ülkesinin Macaristan politikasını eleştirdiği gerekçesiye görevden aldı. Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen Fournier'in yerine Pascale Andreani'nin atandığı belirtildi.

Sputnik'in Les Echos gazetesine dayandırdığı habere göre, Fournier, 18 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ile paylaştığı özel bilgi notunda, hükümetin Macaristan politikasını eleştirdiği için görevinden alındı.

Haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2015'ten beri Budapeşte Büyükelçisi olarak görev yapan Fournier'in yerine Pascale Andreani'ni getirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ise Büyükelçi Fournier'in, Cumhurbaşkanı Macron'un basın ve sosyal medya baskısına yenik düştüğünü ve teamüllere aykırı görevden aldığını savundu.

Büyükelçi Fournier'in Fransa'nın Macaristan politikasını eleştiren ve Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı destekleyen ifadelerinin yer aldığı bilgi notu, cuma günü Mediapart adlı internet sitesine sızdırılmıştı.

Bilgi notunda Büyükelçi Fournier'in, Fransız ve Anglo-Sakson basınında Macar fobisi olduğu, Orban'ın Avrupalı hiçbir liderin ulaşamayacağı üç kez arka arkaya seçilme başarısını gösterdiği ve Orban'ın sığınmacılar konusundaki uygulamalarının Avrupalı liderlere örnek olması gerektiği yönündeki görüşleri yer alıyor.