Macron: Fikir ayrılıklarına rağmen Erdoğan'la konuşmaya devam etmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek hafta NATO Zirvesi'nden hemen önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu. Macron, "Derin fikir ayrılıklarına rağmen Erdoğan'la konuşmaya devam etmeliyiz" mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, geçen yıl aralarında tartışmalar geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyle ilgili "Bu iyi bir şey. Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan ile 'derin fikir ayrılıklarının olduğunu' dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Fransa'nın "radikal İslamcılık" mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti. Erdoğan'a "radikal İslamcılıkla" mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek iş birliği alanlarını da konuşacağını söyledi.