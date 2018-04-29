Macron, Erdoğan'dan tutuklu Fransız gazetecinin serbest bırakılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun acilen serbest bırakılıp Fransa'ya gönderilmesini talep etti.

Bureau, geçen ay Türkiye-Irak sınırındaki Habur kapısından geçerken gözaltına alınmıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada iki liderin ve bakanların konuyla ilgili olarak olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla temaslarını sürdürmelerine karar verildiği belirtildi.

Macron ve Erdoğan'ın Suriye, Irak ve Körfez'deki durumu da görüştükleri ifade edildi. Macron daha önce de konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon etmişti.

Loup Bureau'nun dosyasına gizlilik kararı konmuştu.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Loup Bureau'nun üzerinde çıkan dijital materyaller arasında bulunan, üniversitede YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar, tutuklanmasına gerekçe sayıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun aralarında olduğu uluslararası gazetecilik örgütleri, 27 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılmasını talep ediyor.