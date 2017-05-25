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Macron, Erdoğan'a Türkiye'de açlık grevi yapan Fransız gazeteciyi sordu

Erdoğan, konuyla ilgilineceğini dile getirdi

25 Mayıs 2017 19:43

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’de “karakolun fotoğrafını çektiği” iddiasıyla gözaltına alınıp, 16 gündür tek kişilik hücrede tutulan ve açlık grevine başlayan Fransız gazeteci Mathias Depardon'un durumuna dikkat çekti.

Associated Press'in haberine göre Macron'un, Fransız gazetecinin durumuna dikkat çekmesi üzerine Erdoğan, "konuyla hızlı bir şekilde ilgileneceğini" dile getirdi.

Depardon'un avukatı Emine Şeker, gazetecinin geçtiğimiz hafta sonu açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, National Geographic'te yayımlanacak Hasankeyf haberi için Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelmişti. Depardon, burada fotoğraf çekerken polisler tarafından gözaltına alınmış, iki fotoğraf makinesi ile birlikte hafıza kartlarına da el koyulmuştu. Gazeteci Mathias Depardon, o günden beri tek kişilik hücrede tutuluyor ve 5 gündür açlık grevinde. Öte yandan  gazeteci Mathias Depardon’un avukatıyla görüştürülmediği öğrenildi. Gazeteci Depardon'un avukatı Emine Şeker, hiçbir sebep gösterilmeden müvekkili ile görüştürülmemesi nedeniyle göç merkezi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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