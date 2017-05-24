14 gündür tek kişilik hücrede sınır dışı edilmeyi bekleyen Fransız gazeteci açlık grevinde

Batman’da gözaltına alınan ve 14 gündür tek kişilik hücrede tutulan Fransız gazeteci Mathias Depardon, açlık grevine başladı.

Mathias Depardon, 8 Mayıs 2017’de Batman’ın Hasankeyf ilçesinde “karakolun fotoğrafını çektiği” iddiasıyla gözaltına alınmış ancak daha sonra sosyal medya hesabındaki fotoğraflar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandasından” işlem yapılmıştı.

Avukatı Emine Şeker'in verdiği bilgiye göre, hakkında sınır dışı edilme kararı verilmesine rağmen 14 gündür tek kişilik hücrede tutulan gazeteci Depardon dört gün önce açlık grevine başladı.

Ne olmuştu?

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, National Geographic'te yayımlanacak Hasankeyf haberi için Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelmişti. Depardon, burada fotoğraf çekerken polisler tarafından gözaltına alınmış, iki fotoğraf makinesi ile birlikte hafıza kartlarına da el koyulmuştu. Gazeteci Mathias Depardon, o günden beri tek kişilik hücrede tutuluyor.

Meclis gündeminde

CHP istanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mathias Depardon’un durumunu Meclis gündemine taşıyarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Yarkadaş, "Fransız gazeteci, 10 gündür tek kişilik bir hücrede sınır dışı edilmeyi bekliyor” derken, şunları söylemişti:

"FETÖ'den tutuklu papazı Trump istedi. Sanırım gazeteci Depardon için de Macron'un aramasını bekliyorlar. AKP dünyayla artık sadece bu yolla irtibat kurabiliyor ve gazeteciler bu yüzden rehin tutuluyor.”