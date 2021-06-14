Macron, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız mahkumun naklini istedi

NATO Zirvesi için Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Fabien Azoulay'in Fransa'ya naklinin hızlandırılmasını istedi.

Azoulay,, 2017'de GBL adlı cinsel uyarıcı satın aldığı için "uyuşturucu ticareti ve ithalatı" suçundan Türkiye'de 16 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Giresun'da tutuklu bulunan Azoulay'in avukatları, müvekkillerinin eşcinsel ve Yahudi kimliği nedeniyle hapishanede kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürmüştü. Türk makamları, Kasım 2019'da, Azoulay'e bir mahkum tarafından kaynar su döküldüğünü, yüzü, ensesi ve kısmen göğsünün yandığını kabul etti.

Avukatları, Fransa ve Türkiye'nin 1980'li yıllardan bu yana taraf oldukları "Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi" kapsamında, Azoulay'nin mahkumiyetinin kalan infaz süresinin Fransa'da devamı amacıyla Mayıs 2019'da nakil başvurusunda bulundu. Ancak başvuruya bugüne kadar yanıt gelmemişti.

Macron, NATO Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme yaptığı Erdoğan'dan Azoulay'in nakil sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.