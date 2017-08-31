T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macron: Dünya lideri olmak havalı bir şey değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım

"Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddiye alınır"

31 Ağustos 2017 13:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dünya lideri olmanın göründüğü kadar 'havalı' olmadığını söyledi.

Macron, buna örnek olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesi gerekmesini gösterdi.

Le Point dergisine mülakat veren Macron, "Bildiğiniz gibi, küresel sahneye çıkmak aslında o kadar da havalı bir şey değil" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, dergi muhabirinin bu sözlerini açıklayıcı bir örnek vermesi istemesi üzerine ise Macron, "Erdoğan ile her 10 günde bir konuşması gereken benim" yanıtını verdi.

Macron ile Erdoğan son olarak 27 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Fransız gazetecinin durumu ele alınmıştı.

"Eleştiri niyeti taşımıyor"

Macron'un yardımcılarından biri daha sonra bu sözlerin Erdoğan'a yönelik bir eleştiri yöneltme ya da dalga geçme niyeti taşımadığını söyledi.

Macron'un yardımcısı, "Sayın Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddiye alınır" dedi.

ETİKETLER

FransaTürkiyeEmmanuel MacronTayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Macron'dan Erdoğan'a: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

Fransız gazeteci terör örgütüne yardım ve destekle suçlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24