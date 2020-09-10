Macron'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden bir araya gelmek istediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemesinin ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.