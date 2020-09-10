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Politika

Macron'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz

10 Eylül 2020 22:38

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden bir araya gelmek istediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemesinin ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Macron, açıklamasında "Saf değiliz ama Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istiyoruz" dedi.

Fransız lider ayrıca Twitter hesabından "Pax Mediterranea!" (Akdeniz Barışı) paylaşımında bulundu.

Sabah saatlerindeki açıklamasında AB'ye "Türkiye'ye karşı birleşik ve net bir sese ihtiyacımız var" çağrısı yapan Macron, AB'nin Türkiye ile gerilimi artırmak istemediğini kaydetmişti.

 

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