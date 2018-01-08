T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macron: Çin’in yeni İpek Yolu iki yönlü çalışmak zorunda

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) –  Resmi temaslar ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaret için Çin’de olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ve Avrupa’nın “Tek Kemer Tek Yol” adlı yeni İpek Yolu girişiminin tek yönlü çalışamayacağını ve iki y

08 Ocak 2018 19:55

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak (DHA) –  Resmi temaslar ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ziyaret için Çin’de olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin ve Avrupa’nın “Tek Kemer Tek Yol” adlı yeni İpek Yolu girişiminin tek yönlü çalışamayacağını ve iki yönlü çalışması gerektiğini söyledi. 
İlk resmi devlet ziyaretini Çin’e gerçekleştiren Macron, Avrupa Birliği ve Çin’in ilişkilerini yeniden güçlendirmeyi hedeflediği ziyareti sırasında Tang hanedanının 220 yıldan fazla bir süredir resmi konutu olan Daming Palace’ta akademisyen, öğrenci ve iş adamlarına yaptığı konuşmada “Sonuçta antik İpek Yolu da hiçbir zaman yalnızca Çinli değildi” dedi. 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin geleneklerinde olan saygısı ve  “panda diplomasisi” hassasiyetini göz önünde bulundurarak Xi Jinping’e eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik jest yaptı ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Süvari Birliğinde’n “Fransız mükemmeliyetinin sembolü” olan sekiz yaşında Vesuvius isimli bir at hediye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHADevlet Başkanı Xi JinpingFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronAvrupanınKemer Tek Yol”YoluMacron Avrupa BirliğiTangDaming PalacetaCumhurbaşkanı MacronXi JinpingeFransa Cumhurbaşkanlığı Süvari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24