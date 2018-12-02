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Macron: Bu şiddetin failleri değişim değil, kaos istiyor

Galip ERAYDIN (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te düzenlenen 'Sarı Yelekliler' eylemlerine dair konuştu

02 Aralık 2018 05:45

Galip ERAYDIN (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin\'deki G20 Zirvesi\'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris\'te düzenlenen \'Sarı Yelekliler\' eylemlerine dair konuştu.
Macron, “Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem\" dedi. Macron, sosyal medya hesabından da gelişmelere dair mesajlar paylaştı. Paris\'te yaşananların meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi olmadığını vurgulayan Macron, hiçbir şeyin polise yönelik saldırıya, iş yerlerinin yağmalanmasına, kamu ve özel binaların yakılmasına, yoldan geçen insanlar ve gazetecilerin tehditlere maruz kalmalarına ve Zafer Takı\'nın tahrip edilmesine gerekçe olmadığını belirtti. 

“BU ŞİDDETİN FAİLLERİ KAOS İSTİYOR\"
“Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlarö diyen Macron, “Savundukları davaya ihanet ediyorlar. Kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Yarın döndüğümde ilgili bakanlarla görüşme yapacağım. Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem\" ifadesini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Macron\'un G-20\'de yaptığı konuşma


 

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